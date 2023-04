La reina Letizia es una de las figuras más influyentes dentro de la industria de la moda. Es por eso que, desde que comenzó la Feria de Abril, prestigiosas diseñadoras le han pedido que se presente al evento y que se anime a llevar un traje flamenco, uno de los atuendos más típicos de España.



Sin embargo, la reina Letizia aún no ha hecho tiempo en su agenda para visitar la tradicional feria, aunque envió un llamativo guiño a la organización a través de su vestuario. La esposa del rey Felipe VI hizo una aparición pública durante la mañana del lunes y se mostró con un impactante vestido que contaba con un interesante detalle. A su vez, también se reveló la razón de su negativa frente a la tradicional feria.





La ex periodista y actual reina de España, Letizia, lució un vestido color verde que llamó la atención de los presentes por su estampado de lunares, algo que los expertos tomaron como una pequeña indirecta hacia la Feria de Abril, que tanto está esperando la participación de la monarca.



Como es costumbre para Letizia, no es la primera vez que usa esta pieza; hace un año atrás, la esposa de Felipe VI estrenaba este delicado vestido en el Día de la Fiesta Nacional y se robaba todas la miradas gracias a la increíble silueta que el vestido le brinda. Informa Voces Críticas



Para completar su look, la reina Letizia eligió unos zapatos color nude, de taco semi bajo que, según se supo, pertenecen a la princesa Leonor; por lo que todo su outfits es reciclado. Al parecer, la heredera al trono de España llevó estos cómodos zapatos el día en que tomó su confirmación.

En cuanto a la expectativa que hay por ver a la reina Letizia en la Feria de Abril, se reveló que la esposa de Felipe VI no quiere cumplir los deseos de la ciudadanía por verla vestida de flamenca; y además, tampoco se quiere ver en la obligación de asistir a todas las fiestas que celebran las distintas culturas del país, algo que debería hacer si hace una aparición en la tradicional feria de Sevilla.