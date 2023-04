Froilán, el hijo de la infanta Elena, está viviendo en Abu Dabi, cerca de su abuelo Juan Carlos I. A ese lugar fue enviado para alejarlo de los escándalos y los problemas que protagonizaba en España. Desde allá hizo una terrible acusación contra sus tíos que ha generado una gran preocupación en la familia real.

Los allegados al sobrino de los reyes de España revelaron que allí inició una nueva vida. De todas maneras, se ha referido a la relación que lo une con la realeza y fue categórico al afirmar que sus tíos no quieren saber nada con él. Eso le habría dicho a una amiga. Además, se refirió al trato que le dan a Juan Carlos I y fue lapidario.

Froilán habría perdido todas esperanzas de entablar una relación con sus tíos, por eso se refugia en su abuelo, el rey Juan Carlos I. Es que según dijeron sus amigos, va a visitarlo todos los días y comparte muchas actividades con él. Algo que Felipe VI y Letizia no hacen.

Además, Froilán manifestó que entre la reina Letizia no y el rey Juan Carlos no existe ningún tipo de relación. Por eso, la amiga del sobrino del rey Felipe manifestó que tanto él como su abuelo no se llevan bien con Letizia y no la quieren ni ver. Informa Voces Críticas.

Como si fuera poco, el hijo de la infanta Elena manifestó que él está compartiendo con su abuelo sus últimos días de vida. Alejado del rey Felipe y toda la familia, él es el único sostén del rey emérito.

De esta manera, desde su exilio, Froilán acusó a la familia real de abandonar al rey Juan Carlos y de evitar cualquier tipo de contacto con él. Mientras tanto, él estaría tratando de rehacer su vida, lejos de los escándalos, según dijeron sus allegados.