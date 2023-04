Si pensabas que la historia de amor entre el príncipe Guillermo y kate Middleton es sacado de un cuento de hadas, déjame decirte que la realidad es otra, en la actualidad la pareja real está atravesando un importante conflicto por un supuesto romance de él con una ex modelo y ex amiga de su esposa, hablamos de Rose Hanbury.

El príncipe Guillermo y la duquesa de Gales se casaron en el año 2011, después de estar casi una década de relación amorosa. A pesar de que en la actualidad todo parece frío entre ellos por las escandalosas fotografías donde aparece el hijo mayor de Carlos III con Rose Hanbury, la historia de amor de ellos empezó en la Universidad y continuó como miembros de la realeza británica.

Según informa el autor Christopher Andersen en su libro “William and Kate: A royal Love Story que traducido dice “William y Kate: una historia de amor real”, en el verano del 2007, el futuro reino de Inglaterra se separó de Kate, su novia de aquel momento.

En aquel tiempo, la pareja real tenía seis años de novios y todo parecía ir como viento en popa, incluso se hablaba hasta de matrimonio, pero el príncipe Guillermo decidió terminar la relación por teléfono, alegando que rompía el noviazgo poque no podía y no iba a funcionar. “No puedo seguir, esto no va a funcionar y no es justo para ti”, menciona el libro.

¿Pero qué hizo el príncipe Guillermo mientras estuvo separado de kate Middleton en el 2007?, se dice que esta no habría sido la primera ruptura, ya que el heredero habría tenido una segunda separación en el 2004, en ambas separaciones el hijo mayor del rey Carlos fue visto públicamente de otras mujeres como Isabella Anstruther-Gough- Calthorpe, Anna Sloan y Jecca Craig.

El descarado descontrolado que mantenía en su juventud el príncipe Guillermo lo llevó a tener una fama de mujeriego que hasta el día de hoy mantiene. Vale recordar que desde hace unas semanas ha sido acusado de engañar a la princesa con una ex amiga, de hecho, se dice que hasta la duquesa se fue del palacio de Buckingham, por ahora nada de esto está confirmado por lo que se presume sean solo puros rumores de la prensa.