Hace un par de años, Ed Sheeran fue demandado por un presunto caso de plagio tras el lanzamiento de su canción Thinking Out Loud por los familiares de Marvin Gayne y Ed Townsend. Ahora, luego de cinco años, deberá acudir al juicio durante los meses de abril y mayo.

Y es que, según informan los medios internacionales, algunos acordes en el exitoso tema de Sheeran son sumamente similares a los de Let ‘s Get On It, una canción de Gayne, compuesta por Townsend, estrenada en 1973.

Anteriormente, el juicio para culminar la disputa legal se encontraba pautado para el año 2019, pero a raíz de la pandemia, el procedimiento se vio pospuesto y atrasado. Sin embargo, a partir de este mes, el cantautor británico deberá enfrentar el controversial caso en su contra.

La demanda explica que ciertos elementos melódicos e instrumentales de Ed se basan en la popular obra de Marvin Gayne, y si el futuro veredicto del juez a punta a favor de sus familiares, el intérprete de 32 años deberá pagar una exorbitante cantidad de más de 100 millones de dólares.

No obstante, no es la primera vez que Ed Sheeran es demandado por posibles plagios y problemáticas de derecho de autor, pues fue acusado de este mismo aspecto unos años atrás por su otro tema Shape of You.