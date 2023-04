Hace menos de un mes, Eugenia La China Suárez anunció su ruptura de Rusherking, de quien -afirmó- se separó “muy enamorada”. De esa manera, dejó entrever que había sido el músico quien había tomado la decisión de no continuar con la relación que estaba a poco de cumplir su primer aniversario.

En tanto, Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre de él-, fue un poco más frío al momento de comunicarlo en sus propias redes sociales. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos, y quisimos, mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí, Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió en una Historia de Instagram que permaneció durante 24 horas en su perfil.

Así las cosas, él no volvió a referirse al tema públicamente mientras que ella se permitió leer los comentarios que recibió en el posteo que hizo sobre su separación. Incluso, quiso responder a algunos. “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”, consideró una usuaria haciendo referencia a la entrevista que la actriz había dado en Noche al Dente, por América, y en la que contó los inicios de su relación y el gesto que la hizo ver que quería un futuro al lado del cantante.

“Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca, soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, había contado la actriz tan solo unos días antes de anunciar la ruptura de la pareja.

Lejos de ignorar aquel comentario de su seguidora, la ex Casi Ángeles afirmó sin dudar: “Sigo muy enamorada”. En tanto, otra usuaria se mostró aún más confundida: “Pero si hace una semana se juraban amor eterno, ¿WTF? (por su traducción: “¿qué diablos?”). A dicho mensaje, a la China le bastaron dos emojis para responder: el de una persona con sus manos abiertas en signo de que tampoco entendía lo que había sucedido, y agregó el de una cara triste.

Luego de desmentir algún tipo de reconciliación -así como también aseguró que no había existido ninguna pelea en la crisis que derivó en la separación-, la actriz mostró en sus redes sociales que se refugió en sus seres queridos para transitar el duelo por la ruptura. Además de dejarse acompañar por sus familiares, sus mejores amigos y, por su puesto, sus hijos, se apoyó mucho en la psicología. Por caso, compartió una reflexión con sus casi seis millones y medio de seguidores apoyando la consideración de que hay que recurrir a terapia cuando uno lo necesita.

“La terapia no decide por nosotros, nos devuelve la capacidad de elegir”, se lee en la imagen que la China compartió en sus Historias de la cuenta de psicología @psicoalpie, frase a la cual ella le agregó su opinión: “Sí, sí, sí”, sumó junto con una mano cerrada, en signo de puño.

Por otro lado, el último fin de semana, la China debió salir a aclarar que un gesto particular que había hecho no había sido dedicado a su expareja. Fue luego de que los usuarios aseguraran que sí y los volvieran a vincular. Publicó una foto en la que arrugó su nariz, cara que también suele hacer el músico. “Mensaje de naricita para Rusher”, consideró una usuaria permitiéndose ilusionar sobre un posible reencuentro. Sin embargo, la actriz derribó cualquier tipo de chance: “Chicos, es una cara que hago hace mil años. No es un mensaje para nadie”, aseguró de manera contundente.

“Rusher subió una historia con el mismo gesto, y para los que no saben, Justin Bieber es de Piscis”, ironizó otra usuaria en las redes sociales. “La China separándose y subiendo 70 fotos por día sola somos todas”; “Dios mío, ese Rusher no sabe nada”, fueron otros de los comentarios al respecto.