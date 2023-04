Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían a punto de separarse. Los medios informaron que la pareja no está pasando por su mejor momento. Ahora, se conoció que el jugador de fútbol está furioso con su pareja ya que descubrió una gran mentira de ella.

Los allegados a Ronaldo dieron a conocer que el jugador de fútbol estalló de furia cuando vio que en la serie de Netflix su pareja dijo que su comida preferida es el exclusivo jamón ibérico. Eso es mentira. De acuerdo a la información que circula en los medios, la productora del reality le habría pedido a Georgina que mienta, ya que tenían arreglado una pauta comercial con la empresa encargada de producirlos. Ella lo hizo.

Ese hecho no le habría gustado nada a Cristiano Ronaldo y se lo hizo saber. Es que a él no le ha gustado la actitud de Georgina, de mentir. Mucho menos cuando se descubrió la verdad y todos la defenestraron. Es que ella en una entrevista detalló los alimentos que consume y ahí ni siquiera mencionó el jamón.

Cabe resaltar que los allegados a la pareja dijeron que Netflix habría obligado a Rodríguez a mentir. Es que la plataforma tenía un arreglo con la empresa productora de los ibéricos para que ella los nombrara. De esa manera, aumentaron de manera considerable sus ventas. Informa Voces Críticas.

En el contexto de crisis que vive la pareja, esto habría sido detonante de una gran pelea. Es que esa no es la imagen que Cristiano quiere dar en los medios de su vida y la de su familia, por eso no lo dejó pasar y aún no la perdonó.

Cabe resaltar que Georgina ha sido considerada frívola por la imagen que da en su reality y eso incomoda a su pareja. Incluso, los allegados a la pareja dijeron que el jugador de fútbol ya no se siente cómodo con ella y no es feliz. Esta mentira empeoró aún más las cosas.