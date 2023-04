Dani Alves se encuentra en la prisión Brians 2 desde el pasado mes de enero, ya que una muchacha denunció haber sido abusada por el ex futbolista del FC Barcelona en una discoteca el 30 de diciembre de 2022. El Jurado decretó que el brasileño debería esperar el juicio tras las rejas ya que había peligro de fuga por su parte.

Sin embargo, hace unos días la presunta víctima se negó a hacer la prueba psicológica pedida por la defensa de Alves, por lo que el hombre recibió derecho a una nueva audiencia. En ella, Daniel confesó haber tenido relaciones con la mujer, pero que habían sido completamente consentidas por ambos.

Esto le trajo problemas, ya que en su primera audiencia el brasileño había declarado no haber tenido contacto con ella. No obstante, este cambio de discurso lo argumentó explicando que lo habría negado para tapar la infidelidad a su ahora ex mujer, Joana Sanz. Por eso mismo, los abogados defensores pidieron la libertad condicional del mismo.

En las últimas horas se supo que la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto al pedido, ya que el riesgo de fuga sigue presente. A pesar de esto, sus defensa continúa buscando pruebas que lo exculpan, consiguiendo detalles clave que lo ayudarían a salir de la cárcel: presentó un escrito de más de 200 páginas junto a un video de 12 minutos, aproximadamente, de las cámaras de seguridad de la discoteca.

Entre esto, se incluye la declaración de la prima de la presunta víctima. Esta sería la responsable de dejar en libertad a Alves, pues sus palabras lo ayudaron por completo y perjudicaron a su familiar: “Su prima sí admite que habló con ella junto cuando Daniel Alves ya había ido al lavabo y, de hecho, asume que cambiaron impresiones sobre si debería acudir o no, pero afirma que la cuestión era ‘para hablar’”.

Es por ello que la defensa construyó el relato explicando: “¿Por qué una mujer adulta entra voluntariamente en un lavabo con un hombre adulto?”. Esta es la primera vez que salen a la luz palabras de una principal testigo, por lo que se deberá esperar para saber cómo continúa con el pasar de los días, informa Voces Críticas.