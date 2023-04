El fallo que priorizó “los tratados internacionales que dan protección a la mujer”

La resolución fue dictada por el juez César Gabriel Exler, titular del Juzgado del Trabajo de la Xª Nominación del Centro Judicial Capital, apenas once meses después de iniciado el proceso.

“La situación hacía a una situación hacia una compañera, no era parte en el pleito, inclusive ni siquiera estuvo en calidad de testigo pero el análisis de las pruebas pudo determinar una situación que no podía ser pasada por alto al momento de tomar la decisión del caso”, dijo el juez César Gabriel Exler a LV12 Radio Independencia.

Juez César Gabriel Exler

El juez explicó la situación a raíz de la cual surgió la demanda y dijo que el hecho ocurrió en el rubro gastronómico, más específicamente en un bar nocturno cuando el demandante denuncia a la empresa por despido injustificado y la empresa justifica el despido con tres situaciones específicas: una pelea producida entre quien demanda y el encargado y con una parte de los clientes del local, un pedido de licencia por tales hechos y “una situación que tenía que ver con el espacio físico interno del bar” con una empleada del local que no era ni testigo ni parte en el caso.

De todas las causales presentadas, la única que pudo demostrarse fue la situación que tenía como víctima de un ambiente laboral con violencia a una mujer, también empleada del lugar.

El problema radicaba básicamente en que hay determinados principios y normas del derecho de trabajo, que hay ciertas pautas de como puede considerarse a un despido justificado, una de estas pautas tiene que ver con la contemporaneidad de la causa que la empresa, la patronal o el empleador invoca con el hecho que se menciona como justificativo con ese despido. El problema que había es que en este período de licencia no había esa contemporaneidad, es decir, había transcurrido un tiempo que iba más allá de lo que ordinariamente se suele dejar transcurrir en estos supuestos. Entonces, teníamos un choque de lo que es el derecho del trabajo con esta situación que estaba verificada en el caso y se optó por dar prioridad a los tratados internacionales que dan protección a la mujer en todos los ámbitos de su vida, inclusive al ámbito laboral, para que no se llegue a una solución en donde haciendo aplicación lisa y puntual de los principios del derecho del trabajo, deje a esta situación de alguna manera sin protección El problema radicaba básicamente en que hay determinados principios y normas del derecho de trabajo, que hay ciertas pautas de como puede considerarse a un despido justificado, una de estas pautas tiene que ver con la contemporaneidad de la causa que la empresa, la patronal o el empleador invoca con el hecho que se menciona como justificativo con ese despido. El problema que había es que en este período de licencia no había esa contemporaneidad, es decir, había transcurrido un tiempo que iba más allá de lo que ordinariamente se suele dejar transcurrir en estos supuestos. Entonces, teníamos un choque de lo que es el derecho del trabajo con esta situación que estaba verificada en el caso y se optó por dar prioridad a los tratados internacionales que dan protección a la mujer en todos los ámbitos de su vida, inclusive al ámbito laboral, para que no se llegue a una solución en donde haciendo aplicación lisa y puntual de los principios del derecho del trabajo, deje a esta situación de alguna manera sin protección

La resolución llegó luego de once meses desde que se inició la causa, un tiempo relativamente rápido para lo que suelen demorar los procesos laborales, desde seis años o más, según indicó Exler, teniendo en cuenta el sistema normativo anterior.

Sobre esto, expresó que “no todos los procesos demoran once meses” pero hoy, en el juzgado, tienen un “promedio de tramitación” en donde han llegado a “sacar diez sentencias en diez meses”.

“Estamos tratando de dar respuestas, no solamente efectivas y razonables sino también en un tiempo acorde a lo que la gente espera, con total derecho y obviamente con una expectativa razonable que es cuando uno inicia un pleito y espera una respuesta por parte de la Justicia“, finalizó.

