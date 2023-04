Pablo Motos, durante la visita del pasado lunes de Ricardo Darín al programa “El Hormiguero”, recordó un suceso que lo puso en peligro y que pudo tener fatales consecuencias para él.

Luego de la charla entre el presentador y el actor sobre la película “Argentina 1985”, en uno de los retos de Trancas y Barancas, Pablo debió narrar una historia personal para que su flamante invitado dijera si era real o inventada. El público le pregunto si había manipulado un arma alguna vez y así volvió a sus tiempos el servicio militar.

En ese momento Pablo Motos comenzó contando: “Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas”. “Había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro”.

Motos continúo relatando que, para no fastidiar su cita, no se tomó su trabajo en serio, decidió no limpiar ninguna de las armas y solo les paso aceite por fuera pensando que no había balas, pero que se encontró con una pistola que tenía una bala en la recámara. “Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído, sin habla.”, reveló sobre el dramático momento.

Sobre el final de la anécdota el conductor comentó que lo llevaron al hospital, donde estuvo cinco o seis horas para ver si se recuperaba y al día siguiente lo llevaron al cuartel y lo arrestaron por “hacer mal” su trabajo.