Sebastián Beccacece se hizo cargo de un complicado Elche que parece tener su destino escrito: salvo un milagro, el equipo de la Comunidad Valenciana perderá la categoría este fin de semana. Por eso, el ex Defensa y Justicia, tiene en claro que los franjiverdes juagarán la Segunda División.

En total el elenco ilicitano sumó 13 puntos y se ubica en el último lugar de la tabla, un puesto más arriba se encuentra Espanyol con 28, es decir una diferencia de 15 puntos, y a 17 unidades de salvarse, cuando faltan 8 partidos para que termine LaLiga.

Bajo la tutela del entrenador argentino, Elche perdió los cuatro partidos que jugó: debutó con un 0-4 con Barcelona y luego siguieron 1-2 vs. Osasuna, 0-2 vs. Girona y el mismo resultado ante Valencia, un total de 10 goles recibidos y uno solo a favor.

Publicidad

Complicado en La Liga, Beccacece da por hecho el descenso de Elche 🇪🇸 pic.twitter.com/aKdUBCwgL3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 25, 2023

“Sabíamos el momento cuando llegamos, cuando tomamos una decisión así lo evaluamos todo. Nosotros venimos para trabajar y conocer la posibilidad de los que siguen y los que no saber si tienen posibilidad de continuar. Estamos centrados en lo que viene, nosotros ya sabemos nuestra realidad, vinimos sabiendo eso”, expresó.

Publicidad

Y agregó: “Cuando las cosas no salen en el fútbol la responsabilidad es compartida, cada uno se tiene que hacer cargo de esa parte, tomar nota y no queda otra que reflexionar. Si se vuelve a intentar y las cosas no salen seré yo el responsable el año que viene“.