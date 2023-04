El futbolista del momento, Taty Castellanos, se refirió a sus ganas de integrar la Selección Argentina en el corto plazo. ¿Hay lugar para otro delantero?

Después de hacerle cuatro goles al Real Madrid, el jugador del Girona habló con el diario Olé de la posibilidad de una convocatoria: “Tengo que ir paso por paso. Sé que lo difícil que es estar ahí, por la clase de jugadores que hay. Somos los campeones del mundo y eso es importante”.

“Pero el sueño no me lo quita nadie, luchando y trabajando para, el día que me toque, estar preparado”, agregó sobre ser parte del staff de La Scaloneta.

“La vida siempre tiene revancha. A veces, en las redes sociales quieren lastimar a las personas”. Afirmó Taty Castellanos tras las criticas que recibió por su actuación en el empate ante Barcelona. Hoy, el argentino se despachó con 4 goles ante Real Madrid. pic.twitter.com/bqk4mTwbQs — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2023

Respecto a su gran partido -Girona goleó 4-2 al Real Madrid como local-, el mendocino se mostró muy feliz: “Marcar siempre es lindo e importante. Marcar cuatro es más que un sueño que se hizo realidad. Así que muy contento”.

