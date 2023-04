Alexandra de Luxemburgo pasó por el altar junto a Nicolás Bagory el pasado fin de semana y, pese a las grandes expectativas que había alrededor de la ceremonia, no causó el asombro que se esperaba. La sencilla ceremonia de la hija de los duques de Luxemburgo dejó un sabor amargo y se espera que pueda mejorar en la gran fiesta que se dará el próximo fin de semana.



La unión entre Alexandra de Luxemburgo y Nicolás Bagory ha causado una fuerte decepción en la prensa internacional. La primera boda real de la realeza no fue lo que esperaban, debido a que no pusieron mucho esmero en la organización del civil. No hubo vestidos de gala ni grandes recepciones, por lo que se espera que la fiesta esté acorde a lo que la realeza representa.





Además, el flamante matrimonio fue duramente criticado por una extraña actitud que mostraron frente a sus seres queridos y las cámaras que cubrieron el evento. Alexandra y Nicolas optaron por no besarse frente al público, rompiendo así una histórica tradición dentro de este tipo de ceremonias. Informa Voces Críticas

Esto llevó a que se los criticara por sostener una conducta muy distante entre ambos, aunque sí fueron muy amables con los fans de la realeza. De todas formas, gran parte de la prensa sostuvo que, probablemente, están guardando ese momento especial para el día de la gran fiesta, en la que aún están trabajando.







Según reveló la Casa Real, Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory harán su celebración en una pequeña localidad costera de Francia, donde se espera que la flamante pareja se instale durante algunos días para celebrar sus primeros momentos como matrimonio.