La CAME sesionará por primera vez en Tucumán

El encuentro se realizará este miércoles 26 y jueves 27, en la centenaria casona de la FET, frente a Plaza Independencia. Allí debatirán y brindarán conferencias distintos expertos en 12 talleres que abordarán las problemáticas del comercio exterior, el turismo, los emprendimientos culturales, la industria, los tributos, el financiamiento, el comercio, el sector inmobiliario, fronteras e ilegalidad, y se efectuará un encuentro del grupo Mujeres y de CAME Joven. También sesionará el Comité de Presidencia.

“Este encuentro es una muestra de federalismo real, en el que la CAME debate y pone sobre la mesa los problemas y estrategias de las pymes de todo el país. CAME reúne a 1431 cámaras. Para FET es relevante porque visibiliza a nuestra entidad, una de las más representativas de la región, y la fuerza productiva de las pymes, que en Tucumán se estiman en 14.000”, ponderó Gregorio Werchow, secretario general de FET y secretario de Turismo de CAME.

Para el empresario turístico, el clima del encuentro será marcado por el termómetro de la economía nacional. “A los datos inflacionarios y a esta nueva estampida del dólar, se le suman las consecuencias de la pandemia, durante la cual se perdieron en la provincia unos 6800 empleos, de los cuales se recuperaron 4000 pero en forma informal, fuera del sistema, y 3000 se han perdido. Muchos de esos trabajadores debieron transformarse, emprender de otras maneras, y gran parte del desafío actual es un Estado que ordene, brinde previsibilidad y trate de recuperar para la economía formal estos ingresos, que no son números, son personas con historias y necesidades reales”, expresó.

Anticipó además que uno de los temas que se desarrollará en esos días se refiere a la precariedad laboral actual, las altas cargas impositivas para los empleadores, que superan el 60%, “y las dificultades de reposición ya que ese costo es muchas veces mayor que el de venta”.

Werchow destacó la visita del presidente de CAME, el empresario chaqueño Alfredo González, que liderará el encuentro y desarrollará una intensa agenda protocolar y mediática.