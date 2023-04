La reina Letizia tuvo que aprender sobre cómo comportarse en el mundo de los protocolos y la realeza, ya que bien sabemos que su mundo era muy diferente al que hoy vive, pero que poco a poco a aprendido a adaptarse-

Toda la vida de la reina Letizia cambió rotundamente cuando conoció al actual rey Felipe y de quien se convirtió en su esposa. La nacida en Oviedo proviene de una familia clase media, trabajadora y acomodada dada a la trayectoria que tenía su abuela y padre quienes eran periodista, decidió estudiar la carrera de Ciencias de la Información siendo en ese trayecto universitario que conoció a quien sería su primer amor.

David Tejera, un periodista igual que ella fue el hombre que conquistó el corazón de la madre de Leonor y Sofía en aquel momento, y vivieron una intensa historia de amor que duró tres años y que al final rompieron por la decisión de la periodista que se había enamorado del rey Felipe.

Fue Jaime Peñafiel primo de la monarca quien comentó en su momento, que no solo la reina Letizia conoció a Felipe aquel 17 de octubre de 2002 durante una cena en la casa de Pedro Erquicia, sino que estaba de novia de David y lo peor que estaba embarazada de él.

La reina Letizia ha blindado todo tipo de información que brinde detalles importantes de su pasado, y de su vida como plebeya, pero su ex esposo, David Tejera puede ser la puerta a ese misterioso mundo desconocido que la consorte pretende silenciar.

Ante las insistencias, Tejera, primer y gran amor de la reina Letizia confesaba en su momento: “Quizás el primer año dolió, pero después uno se inmuniza. Cuando ella decidió terminar tuve tres opciones: adularla mintiendo; decir la verdad, hablar mal y quedar como un rencoroso resentido o dejar que cada quien saque sus conclusiones. Yo decidí por la última, ni la he adulado, ni criticado con rencor, pienso que es lo más honesto que podía hacer”. Palabras del ex de la esposa de Felipe VI que puso aterrada a la soberana al no querer que sus hijas descubrieran que ella hirió los sentimientos de un buen hombre.