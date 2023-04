Isabel Preysler es una de las mujeres más influyentes de la actualidad. Su sofisticado estilo y su maravillosa figura son las claves que ayudan a sostener su imponente imagen. Sin embargo, la madre de Tamara Falcó debe someterse a estrictos cuidados para cumplir con las expectativas que se esperan de ella.



El mayor capital de Isabel Preysler es su imagen y ella lo sabe perfectamente. Es por esta razón que, desde hace años, lleva adelante una rigurosa dieta que le permite lucir siempre espléndida. De hecho, la ex pareja de Mario Vargas Llosa hace tiempo que debió limitar su dieta y es por eso que se prohibió la ingesta de estos alimentos.





Por un lado, Isabel Preysler tiene terminantemente prohibido el consumo de carnes rojas. A su vez, también ha renunciado a la ingesta de todo tipo de lácteos, debido a que es consciente de que no son tan saludables como aparentan. También decidió eliminar de su vida diaria los jugos artificiales, por su alto contenido en azúcar. Informa Voces Críticas



Pero eso no es todo porque la ex pareja de Julio Iglesias no solo cuida su apariencia física. A Isabel le interesa controlar su organismo y es por eso que, hace tiempo, decidió eliminar de su dieta los picantes y cualquier tipo de alimento que los contengan, debido a que causan un gran malestar que no está dispuesta a soportar.





El único permitido que existe en la dieta de Isabel Preysler es el chocolate amargo. De hecho, al ser su gran debilidad, la madre de Tamara Falcó siempre lleva una pequeña tableta de chocolate en su cartera o, inclusive, cuando está de viaje se lleva grandes cantidades para saciar su incontrolable capricho.