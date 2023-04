El rey Carlos III, no cuenta con una gran cantidad de apoyo popular en su país como si lo tenía su madre Isabel II, la reina más amada en el mundo, ya que permaneció 70 años en el poder e incluso muchos países colocaron su imagen en sus billetes.

Los países de la Commonwelth adoraban a la madre de Carlos III, debido a su personalidad, ya que no tenía problemas con miembros de la familia real, era elegante y representaba muy bien a su país. Las encuestas demostraban que tenía el apoyo total del pueblo de UK, Canadá, Australia y algunas de las Antillas.

Pero la reputación del rey Carlos III, quien se coronará el próximo 6 de mayo, es muy diferente a la de su madre, ya que perdió casi todo el apoyo popular, y la sociedad le da la espalda. Justamente hace unos días, se conocieron los resultados de la encuesta hecha por “YouGov”, la cual indicó que el 51% de los habitantes de Reino Unido no querían asumir los costos de la coronación, ya que no consideraban justo que el evento real fuera pagado por los impuestos de la gente.

Asimismo, otra encuesta realizada a más de 2000 ciudadanos de Canadá, uno de los países de la Commonwealth, demuestra que Carlos sale perdiendo allí. Los resultados no son solo demoledores, sino que directamente letales. Solo el 11% de los encuestados desea que Canadá continúe siendo una monarquía parlamentaria, mientras que el 60% de se opone a que Carlos III sea considerado rey.

Además, los canadienses no solo se muestran contrario al futuro rey, sino también a todo lo que representa él. El 62% no quiere ver su imagen en las monedas del dólar de dicho país, así como tampoco que se cante el “Dios salve al Rey” en actos oficiales. Todo esto se da porque evidentemente Carlos III no logra conquistar el corazón de la gente con su actitud.