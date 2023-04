Isabel Macedo, reconocida actriz y esposa del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha sido noticia recientemente debido a un incidente doméstico que la llevó al hospital. Sin embargo, tras recuperarse, ha vuelto a la esfera pública de una manera espectacular. En esta ocasión, la artista argentina ha deleitado a sus seguidores de Instagram con varias fotografías en bikini que destacan su privilegiado físico mientras disfruta de sus vacaciones en Estados Unidos.

Según informes, Isabel Macedo sufrió una caída en el baño mientras bañaba a su hija Isabelita, lo que la llevó a ser hospitalizada en una clínica en Salta. Sin embargo, la actriz ha superado el percance y ha decidido compartir imágenes de su estado en sus redes sociales.

Después de unos días de descanso y curación, Isabel Macedo reapareció en la esfera pública mostrando su espectacular figura y dejando en claro que a sus 47 años es una de las mujeres más hermosas del entorno actoral. La publicación ha sido un éxito en Instagram, recibiendo muchos halagos y mensajes de apoyo.

No es la primera vez que la artista argentina ha publicado imágenes provocativas en sus redes sociales. Hace unos días, la ex primera dama de Salta, posó sin ropa en una fotografía que generó sentimientos encontrados en la web. Sin embargo, ella no se detuvo ahí, y ha vuelto a publicar contenido sin ropa interior y cubierta por apenas algunas prendas para no ser censurada.

En esta ocasión, Isabel Macedo ha posado con prendas de la marca Calma, de la cual es imagen, luciendo un abrigo de lana con capucha y un pantalón amplio de cuero corto de color negro. La sesión de fotos se llevó a cabo al aire libre, con una enorme arboleda de fondo, lo que resaltó la belleza natural de la actriz.

La publicación ha generado gran interés en las redes sociales, con numerosos usuarios comentando sobre la belleza y sensualidad de Isabel Macedo. Su esposo, Juan Manuel Urtubey, también ha compartido la publicación en sus redes sociales, destacando la belleza de su esposa y su talento como actriz. Informa Voces Críticas.