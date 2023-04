Yulen Pereira protagonizó hace unas semanas uno de los momentos más escandalosos cuando apareció en “Supuervivientes 2023” y le contó a su madre, actual participante, que había terminado su relación con Anabel Pantoja. Esto no está permitido por el programa, y rompió una de las reglas.

El ex de Anabel Pantoja, quien participo en la edición anterior del famoso reality, ahora vuelve a estar en el centro de los medios de comunicación, pero por otro motivo. Parece que Yulen se olvidó de su última mujer y fue visto con una famosa que no es española, por lo que los rumores de romance comenzaron a surgir.

Se trata de la recién expulsada de “Supervivientes”, Katerina Safavora, quien en sus primeros días en España compartió tiempo con Yulen Pereira. Ambos publicaron en sus redes sociales momentos juntos y los rumores en torno a un incipiente romance empezaron.

Por esta razón, la modelo rusa, se vio obligada a explicar cuál realmente es la relación con Yulen, pero solo dijo: “Quedamos en mi casa”. Katerina confesó que coincidió en el vuelo de regreso a Madrid con el hijo de Arekys Ramos, quien visitó a su madre en Honduras. “Yo me llevaba muy bien con su madre y hemos hablado mucho de ella. No lo conozco de hace mucho, pero me cae súper bien”, declaró.

Sobre el encuentro con Pereira, la joven mujer contó que comieron en su casa y que fue “increíble”. “El pollo que le cociné a Yulen estaba muy rico”, agregó, aunque aclaró que no le agrada que la vinculen sentimentalmente con cualquier chico con el que suba fotografías.