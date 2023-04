Georgina Rodríguez es una destacada modelo e influenciadora de 29 años, actualmente es una de las mujeres más aclamadas y buscadas de la farándula mundial por su característico estilo y belleza, pero también por la cómoda y lujosa vida que lleva gracias a la fortuna de su pareja Cristiano Ronaldo con quien comparte vida desde hace varios años.

Hace unas horas diferentes medios de comunicación de Portugal y España han empezado a especular sobre la relación del jugador portugués, afirmando que está al borde de la separación debido a que ya no tolera más la forma egoísta de Georgina Rodríguez y la cantidad de caprichos que ella pide.

Es por ello, que han salido a la luz rumores que avivan más lo que se han comentado a voces en las redes sociales sobre la empresaria y el deportista. “La verdad es que Cristiano ya está harto de su frivolidad. No veo una boda en puertas”, dicen personas cercanas al jugador.

Pero no solo es la manera egocéntrica de Georgina Rodríguez lo que tiene cansado a Cristiano, existe otro rumor que ronda la vida de la pareja y que podría ser otra de las causas de la separación, sería la relación que tiene con su suegra, madre del padre de sus hijas. Bien sabemos que la madre de Cristiano no se lleva bien con su nuera y eso lo tiene cada vez más alejado de su familia, cosa que no admite porque su madre ha sido su pilar en todos los momentos difíciles de su vida.

Una muestra de que estos rumores son ciertos y que han generado revuelo en los seguidores de Georgina Rodríguez y Cristiano, es que a pesar de que muchos medios han transmitido la información y no paran de comentar lo mismo, la pareja no ha emitido un comunicado desmintiendo o confirmando la versión, de hecho, hace varios meses que esquivan a la prensa y no quieren dar ninguna entrevista, y lo peor es que se le ha visto alejados.

Con respecto a la convivencia de Georgina Rodríguez con el futbolista, el periodista Daniel Nascimiento, fue muy determinante al decir: “El luso no está feliz, Georgina se pasa gastando su dinero en excesivas compras es vez de invertirlo, no hace más que gastar, esto no le empieza a gustar. Ella solita, se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, terminó diciendo el periodista.