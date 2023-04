La polémica alrededor de la familia real británica sigue dando de qué hablar, y en el centro de la misma se encuentra Meghan Markle. Hace unos meses, durante una entrevista con Oprah Winfrey, la ex actriz afirmó que durante su embarazo hubo preocupaciones y conversaciones sobre la posible tonalidad de piel de su primer hijo con el príncipe Harry.

Esta revelación ha generado un gran revuelo en el Reino Unido y ha puesto en cuestión el racismo en la familia real. Aunque no reveló nombres, Markle se mostró afectada por lo que vivió y Harry, su esposo, aseguró que abandonó su país “en gran parte por el racismo”.

Sin embargo, recientemente Markle emitió un comunicado a través de su portavoz en el que niega que el racismo sea la razón por la que no asistirá a la coronación de Carlos III. Según el comunicado, la duquesa de Sussex vive su vida en el presente y no piensa en las conversaciones que tuvieron lugar hace cuatro años, cuando todavía no era parte de la familia real.

Además, Markle instó a los medios a dejar de crear un “circo agotador” alrededor de su vida. A pesar de esto, una antigua amiga de Markle, Lizzie Cundy, afirmó que la razón por la que la ex actriz no asistirá a la coronación es porque teme ser abucheada. Markle no ha respondido a estas declaraciones.

Mientras tanto, se desconoce cuál será el papel de Harry en la coronación. Algunos medios aseguran que el duque de Sussex no tendrá una participación importante en el evento y que no asistirá a la procesión que se realizará por las calles de Londres. Tampoco se unirá al resto de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar. Informa Voces Críticas.

En lugar de esto, Harry regresará rápidamente a California después del evento para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor durante el fin de semana. Aunque la polémica en torno a la familia real y a Meghan Markle parece no tener fin, parece que la exactriz ha dejado claro que el racismo no es la razón por la que no asistirá a la coronación de Carlos III.