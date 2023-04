Como toda pareja siempre existirán riñas y diferencias que prefieren no contar para no preocupar a la persona que está a nuestro lado. Este es el caso de Pilar Rubio quien se ha quedado sin palabras al descubrir que su esposo no ha dicho toda la verdad sobre su última polémica relacionada con su trayectoria profesional.

Al parecer Sergio Ramos ha maquillado un poco lo que sucedió con su salida de la Selección Española de fútbol y no ha querido preocupar a Pilar Rubio por lo que contó las cosas a medias. Recordemos que hace unos meses, diferentes medios de comunicación hicieron eco una inesperada noticia donde Luis de la Fuente tomó la feroz decisión de no contar con el sevillano, tras estar 18 años dentro del equipo y siete como capitán.

Tras esta sorprendente noticia, el esposo de la animadora española no tardó en acudir a sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y aunque se pensaba que su reacción iba a ser explosiva, fue, al contrario, y agradeció el haber tenido la oportunidad de pertenecer al equipo que lo ayudó a ser uno de los mejores futbolistas. Informa Voces Críticas

Ahora, Pilar Rubio se ha enterado de todos los detalles sobre la drástica salida de Sergio de la Selección Española de fútbol, y eso se debe gracias a la última intervención pública de Luis de la Fuente, quedando completamente consternada y preocupada por el futuro del padre de sus hijos.

Noticia que sin duda alguna generó revuelo a Pilar Rubio quien quedó sorprendida con las novedades que han salido a la luz, por lo que la artista ha tomado una determinante decisión que todos esperaban haría.

Resulta que ante la desgarradora noticia en saber que su esposo no jugará más para la Selección, Pilar Rubio ha decidido continuar apoyándolo como siempre lo ha hecho, tendiéndole la mano y no dejarlo solo en este tramo, juntos y con el amor que se tienen podrán seguir adelante.