Después del fallecimiento de la reina Isabel II, acaecida el pasado 8 de septiembre en su Castillo de Balmoral, el rey Carlos fue proclamado rey de Inglaterra, pero ahora, según esta predicción de un famoso vidente el soberano podría quedarse sin herencia.

Nostradamus es un reconocido adivino francés que se ha hecho muy famoso mundialmente por sus escalofriantes predicciones a futuros y lo más sorprendente es que algunas son acertadas, como lo fue la muerte exacta de la reina Isabel II, por lo que ahora pone de pelos en puntas al predecir el catastrófico futuro que le espera al rey Carlos.

Como bien sabemos una de las predicciones que más está dando que hablar en las últimas semanas, tiene que ver con la jugosa herencia que dejó la reina Isabel. Vale recordar que la cuantiosa fortuna está valorada en unos 370 millones de libras equivalentes a unos 427 millones de euros, y que según el vidente pasarían a manos de otra persona cercana a la madre del actual mandatario británico. Informa Voces Críticas

Se dice que el rey Carlos podría no ser el heredero legítimo según la profecía del famoso vidente. En la cuarteta XXIII de la Centuria VI, el adivino pronostica un notición que generaría un verdadero caos a la corona británica. “Escritos encontrados de la reina Isabel, no firmados ni con nombre de autor por la policía serán escondidos los regalos, y no se sabrá quién sea el amador”.

Mensaje de la reina, descifrado por Nostradamus que se mira con recelo tras haber acertado con la muerte de la consorte. El motivo es que la cuarteta expresa como la reina tendría un amante, una persona que podría tener algo que decir en la herencia de la soberana y pone en jaque el reinado del rey Carlos

Se sobreentiende que los regalos a los que hace alusión la nota es la herencia dejada por la reina Isabel, la nota explica que hay cartas que demuestran que existe alguien que desconocemos dentro de la realeza británica que pudiera quitarle el trono al rey Carlos.