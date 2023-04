Roberto Moreno: “Las obras avalan nuestra gestión”

“Estoy muy contento de poder realizar otra edición de la Expo Lácteo, se va a realizar el 5 y 6 de mayo, es una edición dónde mostramos todas las bondades y la industria grande de nuestro departamento ya que somos la primera fuerza de producción lechera en el norte y la tercera a nivel nacional”, manifestó el intendente al inicio de la charla.

En ese sentido hace alusión al valor emocional que tiene el evento “hacemos honor a los sueños de nuestros padres y abuelos, que hace años atrás sin internet, sin mecanización, sin electrificación lograron amotinar a un grupo de amigos y productores en una cooperativa que era COOTAM quienes tienen un gran recuerdo con todos nosotros”.

Asimismo contó que gracias a la Expo Láctea se pudo llevar a la Tecnicatura de Industrias Lácteas “se pudo hacer gracias a una mano enorme que nos dio el gobierno de la mano de Manzur, Jaldo y el ministro de educación Lichtmajer”.

“Pudimos lograr tener el primer laboratorio de calidad de leche en 70 años de historia y se lo hace de forma gratuita y diariamente a los pequeños, medianos y grandes productores”, contó Roberto Moreno y añadió “a través del análisis les damos consejos para que tengan mejores raciones las vacas y así poder dar mejor producción”.

“Somos la primera quesería comunitaria que le otorga a quienes van a allí un carnet de manipuladores para poder vender con toda la salubridad a la gente común”.

También hizo mención a La Overita “esa fábrica de leche social donde aglutinamos a pequeños productores y estamos creciendo a pasos agigantados con esta hermosa, ya hay egresados de la tecnicatura de industrias lácteas trabajando en la planta y pronto también vamos a salir con el yogurt y el dulce de leche al mercado”.

image.png

Volviendo al tema de la Expo Lácteo dijo “nosotros hacemos esta edición para que la gente conozca de que raza vacuna sale la leche, cómo llega al mercado, que queremos hacer con la industrialización de la misma, que generamos con la venta de la leche, la capacidad de producción de cada vaca, como le damos ese valor agregado y porque tiene que quedar en nuestra provincia y en nuestro departamento. Todo esto es importante por eso los invito a que vengan”.

“Toda la producción sale del interior de la provincia y en este caso la leche se hace en Trancas con mucho esfuerzo, cariño y responsabilidad”, sumó Roberto Moreno.

Para finalizar hizo referencia a las próximas elecciones “estamos a 19 de una elección importante dónde se eligen las autoridades por cuatro años y estamos muy conscientes de pedir los votos para la fórmula de Jaldo- Manzur y la lista oficial del Este tucumano que lo encabeza Jorge Leal y Roberto Moreno”.

“Un modelo que queremos volcarlo al Este tucumano practicando la justicia social y escuchando a todas las personas que nos hacen llegar sus ideas que serán los futuros proyectos”, continuó diciendo el candidato a legislador.

“Nosotros no salimos a prometer lo que no se puede cumplir y menos lo que muchos no cumplieron durante muchos años. Yo estoy hace 6 años en la vida política y hemos transformado nuestro Trancas en el mundo de la seguridad, de la educación, de la producción, hicimos obras, dimos trabajo”.

Para finalizar el intendente Roberto Moreno manifestó que “las obras avalan nuestra gestión, yo les digo que estoy pidiendo trabajo de legislador y mi curriculum es mi gestión en Trancas para poder ayudar a hacer un futuro mejor”.

