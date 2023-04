Poco más de un mes pasó del lanzamiento de Cupido el nuevo disco de Tini Stoessel, tan esperado por todos los fanáticos alrededor del mundo, por parte de una de las intérpretes más escuchadas en la actualidad. Y su influencia no es solo musical, sino que cada cambio, cada transformación y cada uno de sus looks la vuelven noticia y todos terminan hablando de ella.

En las últimas horas, Tini revolucionó las redes sociales al mostrarse con el pelo teñido de negro azabache, completamente lacio y con raya al medio. Con lo único que acompañó la foto fue un corazón negro, lo que provocó una catarata de reacciones por parte de todos sus seguidores. Y uno de los primeros en expresar su opinión fue su novio, Rodrigo De Paul, quien sin escribir una sola palabra dejó bien en claro lo que pensaba.

Dos corazones negros, una nota musical, una bomba y una luna nueva. Así el futbolista decidió acompañar la fotografía de su pareja en sus propias redes sociales, dando a entender lo contento que está por la decisión tomada por ella.

Casi 21 millones de seguidores tiene la intérprete en su cuenta de Instagram y fueron más de 1.4 millones las que reaccionaron de manera positiva a la instantánea, que recibió más de 20.000 comentarios. Desde a cantante Lola Indigo con un “muerta estoy, Adoro”, hasta Stefi Roitman comentando con 5 corazones negros, nadie quiso quedarse afuera de poder dar su parecer sobre lo que se veía.

Hace solo unos meses, la cantante ya había realizado un rotundo cambio de look al teñirse las cejas de color fucsia. En su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que mostró cómo había renovado su apariencia. Además aprovechó en esa ocasión para dar un pequeño adelanto del trabajo próximo a salir: “Tardo pa’ contestarte…. hola Cupido, próximo 14 febrero”, había asegurado la artista.

Además la influencer había compartido la imagen de la tapa de su nuevo álbum que se lanzó el 17 de febrero. En la red social, expresó su felicidad por este material discográfico: “Acá está Cupido, este álbum que significó tanto para mí desde la primera canción q les compartí (Miénteme). Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad”.

Cabe recordar que Tini había hablado de su nuevo disco en una entrevista con Pablo Motos, conductor del conocido show español El Hormiguero (Antena 3). “El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal, y profesional”, señaló muy emocionada.

Durante la charla también reflexionó sobre los aspectos negativos de haberse convertido en famosa a muy temprana edad. “Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también, en algún punto, y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, dijo la novia de Rodrigo De Paul.

“La mirada del otro al ser tan chico, tan joven… Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, puntualizó la también actriz.

“Con Violetta fue una cosa loca. Hacíamos dos shows por día. Nos fuimos tres años de gira. Fue zarpado lo que pasó”, dijo con respecto a lo que fue su primer gran éxito televisivo y musical. Asimismo, resaltó la importancia de estar acompañada por su entorno familiar en este camino hacia el estrellato continental. “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Entiendo que hay veces que eso no pasa. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real”, cerró la cantante.

