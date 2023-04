El rey Carlos III y Camila Parker están viviendo estos días con mucha ansiedad y nerviosismo. Es que Reino Unido y, especialmente en Londres, ya comenzaron los preparativos de lo que será su coronación. Igualmente, en el palacio de Buckingham hay una gran preocupación y es por un trastorno que padece el rey.

Los allegados a la familia real en más de una oportunidad se han referido al carácter compulsivo del rey Carlos y las actitudes violentas que ha protagonizado. La psicóloga Victoria Inés Barcenas dijo que eso puede estar relacionado a un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Lo más preocupante es que no puede controlarse y seguramente tampoco podrá hacerlo en su coronación. Eso podría ser un papelón y recibir muchas críticas.

Ese panorama genera una gran preocupación en la familia real. Es que temen que el rey Carlos III pudiera sentirse incómodo si algo le molesta o no sale como estaba planeado y no pueda controlar sus impulsos. Como ya ha pasado en otras oportunidades.

Los ataques de ira o comportamientos compulsivos del esposo de Camila Parker no son nuevos. Un ex empleado del palacio reveló que una vez fue testigo del momento en que a Carlos III se le cayó uno de los gemelos en el baño y como no lo encontraba llegó a destrozar un mueble que estaba en la pared. Informa Voces Críticas.

Tom Bower, biógrafo del hijo de Isabel II, reveló que el rey tampoco tolera escuchar críticas negativas. Es que incluso recordó que hace unos años atrás fue testigo de que cuando él escuchó que su popularidad no era buena y de manera repentina, y con mucha ira, comenzó a arrojar elementos contra la radio.

Ante ese panorama y las polémicas actitudes que tuvo Carlos III el día que se hizo cargo de la corona generan temor de que durante los tres días que dura su coronación, pudiera protagonizar un hecho como esos. Lamentablemente y como expresó la profesional, eso es algo que no se puede controlar ni evitar.