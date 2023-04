Juan Carlos I y la reina Letizia llevan una de las peores relaciones de la familia real de España y este es un conflicto que al rey Felipe VI se le ha escapado de las manos. Los monarcas ya no ocultan su malestar y, de hecho, responsabilizan al otro de todas sus desgracias.



En esta oportunidad, Juan Carlos I confesó, según Pilar Eyre, que la gran responsable de que el rey Carlos III cancelara su recepción con él es su nuera, Letizia. Ante esto, la experimentada periodista reveló más detalles sobre el tenso vínculo que sostienen ambos representantes de la monarquía. Informa Voces Críticas





Al parecer, según los nuevos detalles que reveló Eyre, Juan Carlos I nunca toleró la actitud arrogante de la reina Letizia pero, al principio, ni siquiera se molestaba en tenerla en cuenta. El rey emérito solía ignorar la presencia de su nuera y hacer como si no existiera. Esta actitud molestó notoriamente a Letizia y su relación comenzó a quebrarse.



Cuando la esposa del rey Felipe VI comenzó a tener más poder dentro de la familia real de España, el emérito ya no pudo contenerla y ahí comenzó a ser su enemiga número uno. De hecho, el monarca la culpa por haber tenido que huir hacia Abu Dabi, debido a que Letizia no quería escándalos alrededor de su monarquía. Además, según él, su nuera habría sido la responsable de que se filtrara informción sobre su patrimonio.





Este conflicto con Juan Carlos I le ha traído grandes problemas a la reina Letizia. Primero con la reina Sofía que, a pesar de todo, apoya a su esposo y también con las infantas Elena y Cristina, que son las fieles acompañantes del emérito y que se ven muy afectadas por el destrato hacia su querido padre, y hacen que el reinado de Felipe VI y su esposa sea más difícil de transitar.