La reina Letizia sin duda lleva de excelente manera el mando en la Casa Real, pues la mujer se ha puesto en el hombro el cargo de todo lo que sucede allí dentro desde el día uno y ha demostrado que bajo su poder todo se mantiene en orden. La princesa Leonor y la infanta Sofía siguen una estricta rutina que las ha convertido en grandes mujeres a corta edad.

La reina Letizia tiene carácter fuerte, por lo que sabe hacerse respetar dentro de su gran residencia. Tal es el caso, que ha impuesto a todos los miembros de la Familia Real su rutina de alimentación saludable. Es ella quien manda a los cocineros qué hacer y qué no hacer, por lo que el rey Felipe VI y sus hijas tienen que amoldarse a ello.

Gracias a esto, el rey Felipe VI goza de increíble salud y aspecto físico, así como también lo hace Su Majestad Letizia. Ambos demuestran figuras firmes y saludables, al igual que sus hijas, quienes lucen radiantes y completamente nutridas. De hecho, ha salido a la luz cuál es el postre favorito de la princesa Leonor y no, me temo informar que no sale de una repostería o confitería.

En la Casa Real se disfruta la alimentación mediterránea, donde durante todo el año los cocineros de Zarzuela obedecen y cocinan deliciosos y saludables platos naturales y basados en la fruta. Es por eso que Leonor disfruta siempre que puede de una gran manzana roja como postre, ya sea de día, tarde o noche.

Esta tradición la ha llevado a Reino Unido, pues es de gran ayuda mantener una buena alimentación mientras se estudia, por lo que sigue los pasos de su madre aún en el UWC Atlantic College de Gales. Esta fruta es ideal para cualquier momento del día ya que es rica en fibra, glicina y antiácido natural, informa Voces Críticas.