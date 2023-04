Durante esta mañana, los medios internacionales han anunciado la triste muerte de Ron Faber, reconocido intérprete de una de las películas de terror más populares a nivel mundial: El Exorcista.

A través de la agencia EFE, se supo que el actor falleció a raíz de una trágica batalla contra el cáncer de pulmón. La muerte oficial de Faber fue el pasado 26 de marzo, pero se dio a conocer la noticia hace un par de horas.

Ron, nacido originalmente en la ciudad de Milwaukee en Wisconsin tuvo sus inicios como actor en su primera obra de teatro llamada The Scarecrow durante 1954. Sin embargo, su gran comienzo en la industria cinematográfica sería gracias a su papel de reparto de Chuck en El Exorcista, estrenada en 1973.

A partir de allí y del gigantesco éxito de la cinta, Ron Faber participaría en una variedad de producciones junto a legendarios actores como Henry Fonda en First Monday of October, y junto a Irene Papas en Medea.

De igual forma, obtendría papeles protagónicos en obras teatrales como Scenes From Everyday Life, Happy Days, Stonewall Jackson’s House, y Pusieron esposas a las flores, por la que ganó un premio Obie y Drama Desk por su gran interpretación de un preso político.

Asimismo, formaría parte de famosas series de televisión como Kojak, The Edge of the Night y La ley y el orden en su octava temporada de transmisión.