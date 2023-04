El rey Carlos III ha decidido que su coronación sea más austera que la de su madre y sea más cercana al pueblo británico. Su objetivo es cambiar la imagen de la monarquía y hacerla más humana. Sin embargo, hace poco se supo que tuvo una polémica actitud con un pueblo británico que hizo enfurecer a todos.

Los medios británicos dieron a conocer que las autoridades del aeropuerto de Heathrow, le hicieron llegar al palacio de Buckingham la propuesta de llamar rey Carlos III a la terminal 5. Su intención era rendirle un homenaje y conmemorar la coronación. El rey rechazó la propuesta con una llamativa explicación.

Desde Buckingham explicaron que Carlos III descartado de plano la propuesta. La razón que esgrimieron es que esa acción podría generar problemas ambientales. Eso hizo estallar de la furia a los pobladores de Heathrow ya que consideraron que cambiar el nombre de una terminal no ocasionaría ningún problema al medio ambiente.

Ante esa decisión, los vecinos se volcaron a las redes sociales. Es que realmente estaban ofendidos por la actitud del esposo de Camila Parker y la respuesta los dejó descolocados. Incluso muchos manifestaron su repudio a la actitud del rey ya que consideraron que no muestra ningún interés por ellos.

Por otra parte, algunos llegaron a considerar que el rey Carlos no habría aceptado el reconocimiento que le querían hacer porque cambiarle el nombre a una sola terminal no sería muy significativo y no sería beneficioso para la realeza. Informa Voces Críticas.

Lo cierto es que, si bien Carlos III intenta acercarse cada vez más al pueblo británico y mostrarse más humano, con actitudes como las que tuvo recientemente no lo estaría logrando.