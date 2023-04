Warner Bros es una reconocida productora de series y películas, que este año está celebrando su centenario, con espectaculares estrenos como “Aquaman y el Reino Perdido”, “¡Shazam! Furia de los Dioses, y la esperada película que tiene en vilo al mundo “Barbie”.

En vista de un gran año, la empresa audiovisual, confirmó otros grandes lanzamientos para lo que resta del 2023, y en las últimas semanas corrieron rumores de que tenía en camino una nueva película de la famosa saga El Conjuro, que podría ser la última, por lo que los fans del terror enloquecieron.

Ahora, lo que era un secreto a voces, CinemaCon confirma que será realidad. De la mano de Warner Bros, El Conjuro regresará a los cines con el título The Conjuring: The Last Rites. Sin embargo, todavía no se confirmó si Farmiga y Wilson volverán a ser los protagonistas, aunque se da por sentado que sí.

Esta película de la famosa productora estará producida nuevamente por James Wan y Peter Safran, y será guionada por David Leslie Johnson- McGoldrick. El Conjuro 4 aún no tiene fecha de estreno, pero ya comenzaron las especulaciones.

Sin embargo, los amantes de las películas de esta saga terrorífica de Warner Bros, tendrán el próximo mes de septiembre el lanzamiento de la “La Monja 2”, la cual está incluida en el universo cinematográfico de El Conjuro.