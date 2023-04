El día que se dio a conocer que Shakira había tomado la decisión de mudarse Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha, todos dieron por hecho que el motivo de este cambio en la vida de la colombiana era para dejar atrás lo que fue su dolorosa ruptura con Piqué.

Si bien, la separación con el ex jugador del Barcelona habrá influido mucho en las ganas de un cambio de aire de la intérprete de ‘Te Felicito’, se conocieron otras tristes y fuertes razones por las que decidió abandonar su hogar en España en el cual vivió por más de 12 años.

Lo cierto, es que la actitud de Shakira en Estados Unidos llamó la atención de todos, ya que comenzó a tener más apariciones públicas y asistir a eventos. Incluso, días atrás, se la vio en el show que brindó Juan Luis Guerra en tierra estadounidense.

En ese contexto, periodistas comenzaron a investigar el por qué del cambio de actitud de la cantante y compositora colombiana y descubrieron que en Barcelona ella tenía “poca vida social”.

Desde un importante medio español indicaron que el deseo de irse de España tiene que ver con que Shakira necesitaba una vida más movida y no tan tranquila como la que tenía en Barcelona.

