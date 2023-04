Meghan Markle nunca ha tenido una buena relación con la familia real. Al punto tal que ella y Harry han decidido dar el portazo y abandonar la corona hace unos años. Desde que han tomado esa decisión se ha hablado mucho sobre la actitud de la realeza con Markle. Ahora se conocieron las duras palabras con las que un integrante de la familia se había referido a la esposa de Harry.

Fue justamente el príncipe Guillermo quien no toleraba a su cuñada. Incluso él le habría dicho a su hermano que no se case con ella. Si bien la aceptó como miembro de la familia fue porque no le quedó otra, pero no lo hizo de la mejor manera. A tal punto que calificó a Markle como una persona difícil, grosera y tóxica. Según revelaron allegados al palacio.

Lo peor de todo es que esa dura descalificación hacia Meghan Markle la habría hecho delante de Harry. Eso ha hecho enfurecer al duque de Sussex que no soportó la fea actitud de su hermano y se lo hizo saber de la peor manera. Informa Voces Críticas.

De acuerdo a los allegados a la realeza británica, la relación entre los hermanos y sus respectivas esposas, nunca fue buena. Es por eso que la salida de los Sussex del palacio no fue una sorpresa para muchos. Por supuesto, todo empeoró desde que hicieron la serie de Netflix y saliera publicado el libro de Harry.

Además del terrible descalificativo que Guillermo habría hecho a Meghan delante de Harry hubo otros episodios violentos entre ellos. Es que tal como lo han explicado los miembros de la realeza, Guillermo tiene un carácter fuerte y en más de una oportunidad quiere imponer su voluntad a los gritos.

Lo cierto es que Markle y Harry han hecho públicas los polémicos y brutales ataques que recibieron por parte de la familia real y eso provocó la ruptura total. Al punto tal que hoy no existe relación entre ellos y a la coronación de Carlos III irá Harry sólo y posiblemente no tenga contacto con su familia.