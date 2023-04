En la actualidad Karol G se consagra como una de las artistas más importantes de la música actual. Pero, antes de ser la “bichota”, su vida era tranquila y alejada de la música. Lejos de tener vergüenza de épocas pasadas, la intérprete siempre ha estado orgullosa de quién es.

Incluso promueve el amor propio todo el tiempo. Esto no solo mediante sus melodías, sino también cuando tiene la oportunidad de brindar algún discurso o descargo. En dicho contexto, Karol G sorprendió a más de uno hace pocos días. ¿Por qué?

Sucede que hizo públicas fotografías suyas que nadie conocía de viejas épocas. Las mismas datan de 2005, cuando la cantante tenía tan solo 14 años. Entre las postales se puede ver en varias como le encantaba pasar tiempo con sus amigos, algo que hasta el día de hoy mantiene.

Además, es raro verla con un único look. Su cabello era de un tono oscuro, algo que ahora no sucede porque cada cierto tiempo la ex de Anuel AA decide cambiar el color. Ya sea por verde, turquesa, rojo y muchos más. ¿A vos cuál de estas opciones distintas te gusta?

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio, que yo no me acordaba que existía. Y empezó a compartir las fotos. El verdadero ‘TBT'”, escribió la figura colombiana mediante su Instagram, lugar que seleccionó para develarle a su público este pasado oculto.

Como era de esperarse, de inmediato los fanáticos y seguidores de Karol G en la web no dudaron en dejarle sus mensajes. Parte de ellos con elogios por siempre haberse mantenido única y radiante como ahora. ¿Volverá a sorprender con este tipo de publicaciones?