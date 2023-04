Desde que se filtró la información del supuesto romance del príncipe Guillermo con Rose Hanbury, la vida de Kate Middleton no ha tenido descanso y a pesar que ha intentado hacer lo imposible por alejar de su vida a la ex modelo existe una razón importante por la cuál no podrá deshacerse de ella tan fácilmente.

Vale recordar que Rose Hanbury era una de las mejores amigas de Kate Middleton, sin embargo, a principios de año se generó la polémica después de que ambas protagonizaran una fuerte discusión que terminara por romper su amistad de años.

Aunque al principio se especuló una pelea sin importancia entre la duquesa de Gales y la marquesa de Cholmondeley, poco a poco los titulares se fueron inundando con la noticia de que el príncipe Guillermo habría engañado a Kate con la modelo, razón por la cual la madre de George la habría enfrentado y desterrado de su vida.

Evidentemente el rumor de la discusión entre Kate Middleton y Rose nunca se confirmó, a pesar que los abogados del príncipe Guillermo afirmaron que no eran ciertos, y a partir de entonces no se supo más de la esposa del marqués.

Sin embargo, aunque parecía que este incidente había dejado de atormentar a Kate Middleton, la verdad es que la supuesta amante del hijo mayor de Carlos III nunca desaparecerá de sus vidas, ya que el esposo de ésta lleva una relación cercana a la recordada reina Isabel y lo peor es que el monarca le otorgó un título muy importante dentro de la corona británica por lo que siempre estará relacionada con el palacio.

De manera que haga lo que haga Kate Middleton no afectará en nada a Rose Hanbury, incluso hasta se dice que la reina Camila le tiene un lugar privilegiado en la coronación, quizás sea para seguir atormentado a la bella princesa de Gales quien también estará presente ese 6 de mayo.