Meghan Markle podría revelar en su próximo libro de memorias el nombre de la persona que cuestionó el tono de piel de su hijo, Archie. Los miembros de la familia real temen que la duquesa haga público quién fue el que hizo el comentario si decide escribir su libro de memorias. Aunque hay un “cese al fuego” en cuanto a la Coronación, esto no impide que decida más tarde entrar en más detalles sobre sus enfrentamientos con la realeza, según informa The Telegraph.

La semana pasada, se informó que la duquesa de Sussex no asistiría a la Coronación del rey Carlos III el 6 de mayo y que, en su lugar, se quedará en casa con su hijo, Archie, que cumple cuatro años en la misma fecha. Se había afirmado que su falta de asistencia se debía a una serie de correspondencia entre ella y el entonces Príncipe de Gales, donde expresó preocupaciones sobre el “sesgo inconsciente” de racismo dentro de la Familia Real. Sin embargo, un portavoz de la actriz refutó la afirmación, diciendo que se encuentra “viviendo su vida en el presente, sin pensar en la correspondencia de hace dos años relacionada con conversaciones de hace cuatro años. Cualquier sugerencia en contrario es falsa y francamente ridícula“.

Las cartas se enviaron después de la entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, donde Meghan Markle afirmó que un miembro de la Familia Real había especulado sobre el color de piel de su hijo no nacido. The Telegraph informó que la carta de la actriz fue una respuesta a una carta de Carlos, en la que expresó su tristeza por la división dentro de la familia. Según el periódico, estas misivas también aclaran la identidad del miembro de la realeza que hizo el comentario, con ambos reconociendo que no fue hecho con malicia.

En dicha entrevista, la duquesa de Sussex explicó que se habían tenido varias conversaciones dentro de la Familia Real sobre cómo se vería su hijo. Además, señaló que se habían discutido su título y su seguridad. También explicó que se habían planteado preocupaciones sobre el color de piel de su hijo. Cuando Winfrey le preguntó si se habían preocupado porque el niño pudiera ser demasiado moreno, ella respondió: “Si esa es la suposición que estás haciendo, creo que esa es una suposición bastante segura, lo que fue realmente difícil de entender, ¿verdad?“.

Ahora, con la posibilidad de que Meghan Markle escriba un libro de memorias como parte de su acuerdo de cuatro libros con Penguin Random House, la familia real se muestra preocupada por la posibilidad de que la duquesa dé más detalles sobre el intercambio en estas cartas. The Telegraph sugiere, además, que nombrar a la persona que hizo el comentario podría ayudar a las ventas de libros. Informa Voces Críticas.