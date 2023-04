Gerard Piqué y Clara Chía Martí han intentado por todos los medios no ser vistos en sus románticas vacaciones en Abu Dabi. Sin embargo, no pudieron escapar de ser capturados y filtraron la primera foto de la pareja en la playa.

Tal y como sucedió durante el año pasado en su viaje a Praga, donde el ex defensor del Barcelona voló en un low cost para no ser visto, la pareja eligió el lugar de Emiratos Árabes para evitar las cámaras y paparazzis, pero no pudieron ocultarse de las personas que se encontraban vacacionando en ese mismo lugar.

¡Al fin! ahora si tenemos imágenes de las vacaciones de Clara Chia y Gerard Piqué en los Emiratos Árabes. Ella con un par de Rosas en sus manos 🌹🌹🏖🌴👫🏼❤ pic.twitter.com/NGBEwZAGKX — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

De esta manera, alguien que estaba disfrutando de la vista vio que la pareja pasaba por delante cuando decidió capturar el momento y así filtrar la primera foto de Piqué y Clara Chía en la playa.

Además, quien pudo obtener la fotografía también decidió filmarlos para que no queden dudas y rápidamente el fragmento se hizo viral en las redes sociales. En el mismo, se ve a la empleada de Kosmos con un ramo de rosas en la mano y a Gerard Piqué acomodándose se una manera extraña su traje de baño.

Tal y como se puede ver, el ex defensor del Barcelona parece ser frenado por dos fanáticos que quieren fotografiarse con él, sin embargo, se niega y continúa caminando, mientras Clara Chía Martí lo sigue detrás. Informa Voces Críticas.

Esto trae recuerdos del primer viaje de pareja que realizaron Piqué y Chía Martí, donde trataron de ocultarse viajando en una línea low cost, pero quienes se encontraban en el avión los reconocieron y revelaron que se sentaron en asientos separados y hasta habría existido una pelea porque el exfutbolista se encontraba revisando el Instagram de Shakira.