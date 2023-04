Juan Carlos I está muy dolido por los constantes ataques de la reina Letizia, quien no le permite estar cerca de su familia. Lo que más lo afecta es no poder compartir tiempo de calidad con sus nietas y es por eso que ha presentado un interesante argumento para asistir a la jura de la princesa Leonor ante la Constitución.



El rey emérito, Juan Carlos I, no está dispuesto a dejarse vencer por la esposa de su hijo, la reina Letizia, y es por eso que ha mencionado a su difunto padre para demostrar que él tiene el derecho de participar de la jura de su querida nieta, quien está dando sus primeros pasos como heredera al trono de España.





Según su eficaz argumento, como aún es rey de España, tiene el derecho de asistir a todos los compromisos de la corona. De hecho, Juan de Borbón sentó un precedente cuando participó de la jura de Felipe VI en el año 1986. De esta manera, Letizia se vio acorralada y no pudo anteponerse frente a los deseos de Juan Carlos I. Informa Voces Críticas



Aunque es inusual el argumento utilizado por el esposo de la reina Sofía, lo cierto es que cuenta con la validación real. Los lazos familiares son sumamente importantes dentro de la corona española y es por eso que el rey emérito sostuvo que su padre, aunque no era rey, pudo participar de ese importante momento de Felipe VI.







De esta manera, Juan Carlos I ha encontrado la forma de aniquilar a la reina Letizia, quien siempre se mostró fiel a los mandamientos reales. Esta nueva disputa abre un nuevo conflicto para el rey Felipe VI, quien ya no sabe cómo controlar la pésima relación entre su padre y su esposa.