Durante la mañana del miércoles trascendió que Mirtha Legrand será operada el próximo martes en el Materdei. Según se pudo saber, se trata de una intervención programada y el entorno de la Chiqui manifestó que se encuentra en perfecto estado de salud.

A partir de los rumores y las versiones surgidas desde que se conoció la noticia, la propia Mirtha acudió a sus redes para explicar los motivos de la intervención: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, escribió la Chiqui poco después de las 13 del miércoles.

“Tome la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”, precisó la conductora, que se dirigió a su público. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”, agregó. Y cerró con un mensaje optimista. “¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand”.

ADVERTISEMENT

“Ella está bárbara. Es solamente una cosa muy sencilla que le tienen que hacer, pero no es nada malo”, había señalado a este medio su histórico asesor de imagen y vestuario, Héctor Vidal Rivas, buscando llevar tranquilidad de cara al procedimiento que se llevará a cabo el próximo martes 2 de mayo en el Sanatorio Mater Dei. De hecho, en la noche anterior, la conductora de 96 años asistió a una gala de la Asociación Conciencia, donde dialogó con la prensa. “En eso estamos”, fue lo primero que respondió cuando le consultaron por el futuro de sus clásicos almuerzos de los domingos en la pantalla chica.

Sin responder con sus palabras, pero sí con sus gestos, la conductora expresó que sí subiendo y bajando su rostro al momento en que le preguntaron por la posibilidad de que traslade su ciclo a la pantalla de América, canal en el que estuvo anteriormente. “No te puedo decir, no está cerrado”, fue cauta Mirtha a la hora de referirse a su futuro en la televisión argentina.

Por su parte, aseguró desconocer el trasfondo económico en la negociación entre El Trece –comandado por Adrián Suar- y su nieto y productor ejecutivo. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, dijo la diva que eligió mantenerse al margen. En tanto, de cara al año electoral en el país consideró que es “un año bravo” y “lindo”. “Me gusta”, sostuvo quien nuevamente se mostró reticente a hablar sobre la posible lista de invitados para su primer programa, sea en la pantalla que sea.

MIRTHA LEGRAND ESTÁ NEGOCIANDO CON AMÉRICA PARA SU VUELTA A LA TELEVISIÓN

Tras la finalización de su contrato con eltrece, Mirtha Legrand emprendió negociaciones con Adrián Suar y su nieto Nacho Viale. Finalmente, la diva de los almuerzos se habría decidido por el canal América, aunque aún este dato no está confirmado.

En el móvil de Socios del Espectáculo, la “Chiqui” indficó que aún se encuentra en negociaciones para su icónico programa de almuerzos (y cenas): “Lo de América no está cerrado”, aseguró.

Según el periodista Fernando Piaggio, la diva le habría dado el sí a Daniel Vila. El conductor de Crónica aseguró a través de su cuenta de Twitter que Mirtha ahora será parte de América TV