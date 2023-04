La reina Letizia es considera una mujer enérgica que a pesar de estar próxima a cumplir 51 años tiene a su espalda muchos compromisos y responsabilidades que ha sabido enfrentar perfectamente, viajes, eventos, actos a lo que ha asistido con mucha disciplina, pero solo un lugar es el que se niega renuentemente a visitar.

Mientras el rey Felipe pose en soledad como único representante de la Corona Española, el único junto a su ahijada la princesa Ingrid Alexandra, será inevitable pensar en la reina Letizia y su ausencia histórica, es bien sabido que la monarca conoce casi todo el mundo, pero nunca ha puesto un pie en Oslo, ni como princesa ni como soberana.

Es tal el rechazo de la consorte de España hacia Noruega que, junto al Principado de Mónaco, son los únicos sitios monárquicos que no ha visitado a pesar que ha tenido oportunidad para estrechar lazos con la realeza nórdica, pero existe una enorme razón por la cual no ha viajado a Noruega. Informa Voces Críticas

Fue en una ocasión que la reina Letizia debía cumplir un importante evento en ese lugar, pero la ex periodista se resistía a ir porque esa noche en la gala de Noruega se iba a encontrar con una de sus principales enemigas y no era Eva Sannum, la modelo de ese país que fue el gran amor del rey Felipe.

La mujer de la que hoy hablamos y de la que la reina Letizia no quiere ni ver en pintura es nada menos que Marie Chantal de Grecia, la mayor enemiga pública de la madre de Leonor y Sofía, ya que es la única que la ha enfrentado después de salir en defensa de su tía, la reina Sofía en un gesto sin precedentes y que generó asombro cuando se dio el escándalo en el posado fallido de la reina Sofía con sus nietas en el año 2018, cuando la ex periodista se interpuso para no dejar que sus hijas se fotografiaran con su abuela.

Desde entonces la reina Letizia ha dejado en claro que sobran los motivos para que entre ellas exista rivalidad y desde aquel día la monarca dejó en evidencia que es una soberana totalmente independientemente capaz de romper las antiguas costumbres reales y que no habrá nadie que le diga que hacer o no con sus hijas.