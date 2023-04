A pesar de que en los últimos años comenzaron a rodar con fuerza rumores de un posible matrimonio secreto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aún no se deciden por jurarse amor eterno ante el altar, decisión que no han tomado por los motivos que aquí detallaremos.

Es bien sabido que una de las parejas del mundo del espectáculo y del deporte más envidiadas es la conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina, sabemos que la Jaca se convirtió en la cenicienta del mundo real desde que conoció al Luso en aquella tienda en Gucci donde el amor surgió con una mirada, desde entonces la joven se convirtió en la madre de sus hijos.

Sin embargo, a pesar del tiempo que llevan juntos su idílica relación comenzó a ser cuestionada porque aún el futbolista de Al-Nassr no decide casarse con la empresaria, aunque ésta haya criado a sus hijos, le dio dos hermosas nenas, aún así no hay rumores de matrimonio todavía. Informa Voces Críticas

Ante esto, se culpó a María Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, progenitora de Cristiano Ronaldo por no permitirle a su hijo casarse ya que ella piensa que la modelo está con su hijo por puro interés.Ç

En una ambigua entrevista Georgina confesó que a ella le encantaría llegar al altar, pero en realidad la decisión no depende de ella, a pesar de que Cristiano Ronaldo ha asegurado que la empresaria es la mujer de su vida piensa que es una decisión que debe planear. Vale recordar que cuando la pareja se mudó a Arabía ignoraron las leyes islámicas para vivir juntos sin estar casados, deduciendo los fanáticos en redes que si el jugador no tomó en cuenta la ley islámica mucho menos lo haga ahora que le falta poco para llegar a los 40 años.

Otro de los irrazonables motivos por los que Cristiano Ronaldo no ha formalizado su matrimonio es porque él piensa que aún no es tiempo de hacerlo, de hecho, él mismo lo declaró en una ocasión. Sea que el deportista está retrasando los planes de matrimonio o no, lo cierto es que las campanas de boda están muy lejos de sonar, pero a pesar de todo, ellos no dudan en demostrar abiertamente que se mantienen más unidos que nunca.