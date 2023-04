Joana Sanz intentó acompañar a Dani Alves cuando se conocieron las acusaciones en su contra. Sin embargo, eso es cosa del pasado, porque al ver las pruebas, la modelo decidió ponerle un final a la relación que mantenían. Incluso desapareció por algún tiempo de la web para enfocarse en otra cosa y recuperarse.

Recientemente, la figura de las pasarelas volvió con todo al mundo virtual y subió contenido en el cumpleaños de una amiga donde queda en claro que quiere seguir adelante. Pero, las críticas no tardaron en lloverle. ¿Los motivos? Varios.

Pero el más cuestionado es que el sitio del evento tan especial, era nada menos que la discoteca donde su expareja habría atacado a la joven que lo denunció meses atrás. ¿Te parece que hizo bien en asistir a la fiesta en este lugar o tendría que haberse negado?

La disco se llama Sutton y se ubica en Barcelona. Hay que decir que ante los constantes ataques de los internautas, Joana Sanz se defendió y no dudó una vez más en asegurar que ya no desea estar cerca de Dani Alves.

“Tengo derecho a salir, a disfrutar, a seguir con mi vida, ya que no he hecho nada malo y mi vida continúa”, había comentado en un primer momento. Se defenderá la modelo canaria o admitirá que no estuvo bien ir al lugar de la denuncia?

Al parecer, en esta etapa tan oscura de su vida por conocer el costado más polémico de su exesposo, la familia y amigos ocuparon un lugar más que fundamental e importante. Por eso, tras el cumpleaños de su querida amiga, no dudó en agradecerle por su cariño.