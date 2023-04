No es un secreto para nadie que el nombre de Camila Parker es conocido por todos los medios de entretenimiento como la malvada madrastra que llegó a destruir sin piedad un matrimonio unido, y es que desde hace años es acusada de robarle el esposo a la recordada princesa Diana, por lo que seguidores de la realeza han visto a la actual esposa de Carlos III como la mujer que hizo lo imposible para ser parte de la corona británica.

Ahora, varios portales británicos afirman que, en aquella época Camila Parker habría maquinado una serie de eventos sucios que desenlazarían en un objeto y era apartar a la princesa Diana del rey Carlos, en ese entonces el príncipe de Gales, para después ella tener el camino libre y acercarse al futuro heredero del trono inglés.

Una fuente allegada a la familia real contó en su momento, que la reina consorte era una aristócrata y siempre se relacionó entre los círculos reales, además, se consideró como la verdadera heredera de Alice Keppel, su bisabuela, quien habría sido la amante de Eduardo VII.

También agregó que Camila Parker estaba muy orgullosa de la prohibida y poca ética conexión que tenía su bisabuela, y afirmó que siguió su ejemplo convirtiéndose ella en la amante del futuro rey y hoy día es la esposa del monarca británico.

Camila no solo destruyó el matrimonio de la princesa Diana con el rey Carlos, sino que también quiso interferir en la relación amorosa del príncipe Guillermo con Kate Middleton, ya que según la princesa no era digna de pertenecer a la familia real, esto es debido a que los padres de Kate no son de sangre azul, su padre es minero de carbón y su mamá una azafata.

Sin duda alguna después de estas declaraciones, Camila Parker no ha sido la mejor persona por más que intente ahora ganarse el cariño jamás lo logrará, ya que además de esta cruel jugada que hizo en contra de Lady Di ha tomado decisiones egoístas que solo la benefician a ella para mejorar su imagen en la próxima coronación del rey Carlos.