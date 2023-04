Katy Perry será una de las artistas que animará la coronación del rey Carlos III y Camila Parker. A pocos días del gran evento, la cantante, que está enfrentada con Harry y Meghan, hizo polémicas declaraciones y tiró varios dardos contra la duquesa de Sussex. Además, reveló el lugar que Carlos III le dio dentro de la familia real.

Perry dio una entrevista y dijo que se siente una verdadera princesa ya que la familia real la trata como tal. Incluso, reveló que se hospedará en el castillo de Windsor y seguramente durante su estadía hará muchos posteros desde ese lugar. Es que manifestó que está muy emocionada porque estará en un castillo de verdad y no descartó cruzarse con Harry mientras su esposa permanecerá en Estados Unidos.

Cabe resaltar que Meghan y Katy Perry están enfrentadas desde hace muchos años. La pelea comenzó cuando la cantante criticó el vestido de novia de la duquesa de Sussex. No conforma con eso, halagó a Harry y dijo que era lindo, lo que enfureció a Meghan. Ahora, el rey Carlos III no sólo la invitó a su coronación sino que le dará un trato preferencial.

En lo que refiere a su participación en la coronación del rey Carlos III, Katy Perry resaltó que recibió una invitación muy formal. Como detalle, reveló que la misma estaba escrita con una letra cursiva que no había visto nunca. Ese detalle le encantó, tal como lo reflejó.

La cantante de “The One That Got Away” destacó que está orgullosa de asistir al evento para celebrar la coronación de Carlos III. Incluso, dijo que desde hace un tiempo tiene relación con la realeza ya que es embajadora de una de las fundaciones que administra la familia real. Puntualmente, con la que lucha contra el tráfico de niños.

De esta manera, Perry volvió a provocar a la esposa de Harry. Es que dijo que ella será una verdadera princesa el día de la coronación de Carlos III. Lo más llamativo es que dejó abierta la puerta para un posible encuentro con Harry, ya que estará hospedada en el castillo de Windsor.