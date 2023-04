La figura estelar de Roma, Paulo Dybala, habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo cuando estaba en Juventus y dio a conocer una anécdota de una de sus primeras charlas con el portugués.

“En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi. Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera”, contó Dybala para comenzar durante una entrevista para DAZN.

“En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo”, agregó el jugador surgido de Instituto.

Más adelante, inevitablemente fue consultado sobre su relación con José Mourinho y recordó un cruce que tuvo con él cuando eran rivales y como influyó en su llegada posterior al club de la capital de Italia: “Contra el Manchester en Champions, cuando yo todavía jugaba en la Juve, habíamos discutido. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto (del triplete ganado en Inter de Milán). Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Pero ese episodio se quedó en el campo”.

Más adelante, el ex Vecchia Signora profundizó en cómo es el día a día con The Special One: “Es muy bueno cuando habla y cuando quiere meterse dentro de alguien. Sentí un sentimiento especial con él, es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera sincera. Tengo una relación directa y sincera con él”.