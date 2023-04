Desde que el rey Carlos III se hizo cargo de la monarquía británica que expresa sus grandes deseos de convertir a la realeza en una institución más discreta, moderna y sencilla. Sin embargo, cuando se trata de su vida personal, el esposo de Camila Parker deja a la vista sus grandes contradicciones.



En esta oportunidad, se reveló que el rey Carlos III es propietario de un ostentoso auto de lujo, que recibió como regalo de cumpleaños en su juventud. Aunque no es ninguna novedad que el monarca británico tiene una gran fortuna, lo cierto es que para la vida diaria los ciudadanos preferirían que su rey mantenga una actitud más austera.

El lujoso coche que pertenece al rey Carlos III es un Aston Martin DB5 y es uno de los diseños más extravagantes y espectaculares de la industria. De hecho casi no hay otros ejemplares que puedan alcanzar el nivel de este auto de alta gama que, según se supo, cuenta con un exclusivo botón secreto, en honor a James Bond, que sirve para expulsar al pioloto si se enfrenta a una situación de riesgo. Informa Voces Críticas



Pero, eso no es todo, porque uno de los detalles más interesantes de esta pieza es que, gracias a una modificación que mandó a hacer el rey Carlos III, el vehículo cuenta con una característica muy exclusiva. Según se supo, no es necesario el uso de combustible, porque funciona gracias a los restos que proporciona la producción de vino y queso y, además, tiene un valor incalculable que el monarca prefirió no revelar para evitar problemas.





Por extraño que parezca, al rey Carlos III le pareció menos contaminante esta elección y es por eso que modificó su coche. No es ninguna novedad que el monarca es un gran defensor del medio ambiente; sin embargo, muchos británicos señalaron que sus ostentosos gastos también son perjudiciales para el planeta.