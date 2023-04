El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión a UATRE Y ACNOA

El gremio ha estado exigiendo un salario mínimo de $6500 y una maleta cosechada por encima de los $200 para los cosecheros, mientras que el sector empresarial ha ofrecido un monto inferior a lo solicitado por los trabajadores y pagar en tres tramos, lo que ha sido rechazado por UATRE.

Después de la reunión, UATRE Tucumán informará a sus afiliados sobre los avances de las negociaciones.

image.png

Tras las protestas con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia y con bloqueos en los empaques y fincas de citrus, el delegado normalizador de UATRE, Germán Ferrari explicó que el convenio salarial ha estado vencido desde febrero, y los trabajadores han estado esperando durante dos meses para cerrar la paritaria. “Es un conflicto que nosotros no lo provocamos. El convenio venció el 28 de febrero, dos meses nos hemos prestado al diálogo. Estamos en inicios de mayo y no podemos cerrar la paritaria. Lo que pasa es que ACNOA no concreta una propuesta acorde a la realidad que se está viviendo. Necesitamos un jornal de $6.500 medianamente para poder iniciar la cosecha”, indicó Ferrari.

UATRE cortó rutas y bloqueó empaques y fincas de citrus (LV12)