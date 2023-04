Iñaki Urdangarin ya ni regresa a la ciudad donde creció, Barcelona, debido a que la infanta Cristina si la visita regularmente, cada 15 días, para ver jugar a su hijo Pablo al balonmano. Así la distancia entre ambos es cada vez más grande, los amigos que compartieron tantos años están del lado de Cristina y se aproxima el divorcio.

Sucede que ciertas actitudes cariñosas y abiertas de Iñaki con su novia no son entendidas por la gente que solía ser de su entorno. Asimismo, tiene algunos amigos en Barcelona, particularmente personas vinculadas al balonmano que podría visitar ya que nada tienen que ver con su ex esposa.

Sin embargo, algunos de los pocos amigos que le quedaron a Iñaki Urdangarin aseguran que en varias oportunidades habían acordado con el tomar un café, almorzar o cenar, y finalmente no pudo ser porque el ex yerno del rey, no viaja a Barcelona a pesar de tenerlo agendado.

Además, las mismas fuentes confirmaron que el ex duque no pisa la ciudad hace varias semanas, e incluso meses. Cuando desea ver compitiendo a su hijo Pablo, se traslada hacia los partidos que no se disputan en Barcelona, como por ejemplo el que fue en Burgos hace tres semanas. Allí, estuvo completamente solo, sin siquiera su novia, apoyando al joven.

Así Urdangarin y la infanta Cristina terminan de acordar su divorcio estando lo más lejos posible el uno del otro, sin siquiera verse las caras. Sin embargo, está previsto que el 4 de junio pongan sus firmas y ya estén oficialmente divorciados.