La alimentación de la Casa Real ha sido tema de interés en los últimos tiempos, en especial la gastronomía que se sirve en el Palacio de los Reyes Felipe y Letizia. Una dieta mediterránea es la norma, con la excepción de un solo día al año: el día de Reyes, donde hay barra libre. Los demás días del año, Letizia, Felipe, Leonor y Sofía se adhieren a una dieta autoimpuesta que excluye azúcares y frituras.

Doña Letizia es conocida por su preferencia por la vida saludable, y ha inculcado estos hábitos a su familia. A pesar de tener chefs en Zarzuela, es la Reina quien decide lo que se come y lo que no. En cuanto a la comida en la Casa Real, Letizia es la única con la autoridad para prohibir alimentos y dictar dietas y menús. Se sabe que los panes y los buñuelos de calabaza no son bienvenidos en Zarzuela, ya que no tienen la aprobación de la Reina.

Letizia se une a Don Felipe y Sofía en sus comidas, mientras que Leonor está en el internado de Gales, donde sigue una dieta saludable basada en brotes verdes, también impuesta por su madre. La Reina tiene una gran influencia en todas las comidas, excepto en el desayuno de Felipe, donde se le permite elegir.

En cuanto a los postres, después de descubrir que el postre favorito de Leonor es una simple manzana, Mui Kitchen nos revela el postre preferido de la Reina Letizia. A diferencia de las torrijas madrileñas o las tartas de queso, Letizia sigue la línea mediterránea en sus elecciones de postres.

El azúcar está excluido de la alimentación en la Casa Real, y en su lugar, utilizan edulcorantes como el eritrol. Los Reyes disfrutaron de un helado en una heladería de Benidorm en el año 2020, sin azúcares añadidos, siendo este el favorito de la Reina. El consumo excesivo de azúcar es peligroso para la salud. Las bebidas isotónicas, la bollería industrial y los productos lácteos con azúcares añadidos son perjudiciales para el cuerpo humano y su desarrollo adecuado. Informa Voces Críticas.

En este sentido, la Casa Real ha tomado medidas para evitar el consumo de azúcar, convirtiéndose en un modelo a seguir para una vida saludable. Desde EN Blau, proponemos seguir el ejemplo de la Reina Letizia, y evitar el consumo de azúcares añadidos. De esta forma, se mejorará significativamente la calidad de vida.