Desde que Shakira se mudó a Miami, Clara Chía Martí y Piqué viven un intenso momento en su relación. En los últimos días, la pareja ha estado inseparable, pero ahora deberán alejarse debido a que el exfutbolista viajará a Estados Unidos para visitar a sus hijos.

Poco tiempo después de que la cantante colombiana aterrizara en tierra estadounidense, la empleada de Kosmos celebró su cumpleaños junto al ex defensor del Barcelona y viajaron juntos para disfrutar de unas románticas vacaciones en Dubai.

El pasado miércoles, ambos fueron vistos por medios locales en Barcelona, por lo que ya se encuentran en su hogar. El regreso de Piqué a España ha sido relacionado con la visita que debe hacer a sus hijos en Miami, ya que debe cumplir con los días que le corresponden.

En ese sentido, la prensa asegura que el ex defensor del Barcelona volará en los próximos días para reencontrarse con Milán y Sasha, sin embargo, también esto lo hará sin Clara Chía Martí.

Lo cierto es que según medios españoles, la relación entre Piqué y Shakira se encuentra tensa desde la partida de la colombiana. A eso, se le suma que la cantante colombiana pidió expresamente que el ex futbolista no visite a sus hijos junto a su novia, ya que no quiere que los menores pasen tiempo con ella.

De esta manera, como la estudiante de relaciones públicas sabe que deberá alejarse de Piqué durante los cinco días en los que él visite a los niños, no se separa ni un segundo hasta el día en el que el ex defensor del Barcelona emprenda viaje hacia Miami. Informa Voces Críticas.