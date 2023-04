Este miércoles 26 de abril, el rey Carlos III y Camila Parker visitaron el enclave, cuyo lugar se va a desarrollar la nueva edición del talent de música. El festival de Eurovisión se celebrará el próximo 13 de mayo en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Hace unos días, desde la Casa Real habían emitido un comunicado para anunciar que los reyes iban a ser los encargados de inaugurar el escenario. Ahí mismo, pasarán diversos artistas de distintos países que buscarán quedarse en el podio y así llegar al ansiado micrófono de cristal.

Tal y como se han mostrado en los videos, los soberanos de inglaterra fueron quienes presionaron el botón para dar el encendido de luces del escenario. Además, la pareja antes de su coronación fueron sorprendidos al conocer a Maes Muller, representante del Reino Unido con la canción “I wrote a song”.

La visita de ambos fue cayó para los productores del reality como una sorpresa grande, ya que no se esperaban que iban aceptar concurrir, sabiendo que están a días del histórico evento. De este modo, es que el director general de la BBC y el director general de BBC Eurovisión 2023, están muy contentos con su presencia y haber logrado grabar esas escenas.

WATCH: The King and Queen consort have offially unveiled the stage for the @Eurovision Finals in Liverpool next month.

They visited the @MandSBankArena and pushed the button to light up the set.#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/LYqlOauTzo

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 26, 2023